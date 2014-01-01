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Цитаты знаменитых людей
Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого его члена определенным правилам.
Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю или Корану.
Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой!Антуан де Сент-Экзепюри
2. Сферы психологии, Сознание и психика человека...
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2. Сферы психологии, Сознание и психика человека... - Сайт помощи психологам и студентам
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